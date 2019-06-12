اللواء عبد السلام الحاسي : الجيش صد هجمات متتالية للمليشيات على مطار طرابلس

العنوان_طرابلس

قال قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة الجيش اللواء ركن عبد السلام الحاسي إن الميليشيات الموالية لحكومة فائز السراج حاولت شنّ هجوم أمس الثلاثاء على محور المطار لكن الجيش ردّها وأحبط تحركها.

اللواء الحاسي أوضح في تصريحات خاصة عبر الهاتف لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أن هذه الميليشيات انسحبت إلى مواقع خلفية وسط طرابلس ، مؤكداً إستمرار الجيش الوطني في الحفاظ على مواقعه وتمركزاته.

وتابع :” حاولوا الهجوم، وتم استهدافهم، وابتعدوا نهائياً، وعادوا إلى وسط طرابلس. لا توجد إحصائية بحجم الخسائر في صفوف الميليشيات حتى الآن “.

وقلّل اللواء الحاسي من حديث قادة عسكريين في قوات حكومة السراج عما يصفونه بهجوم شامل وموسع على مواقع قوات الجيش في مختلف محاور العاصمة ، قائلاً :”سمع عن هذا الهجوم منذ نحو شهر لكن لا شيء حتى الآن”.

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