«السلامة الوطنية»: إخماد 9 حرائق متفرقة اندلعت بالرياينة الشرقية

قامت هيئة السلامة الوطنية ببلدية الرياينة، بإخماد 9 حرائق متفرقة اندلعت بمنطقة شماخ الواقعة بالرياينة الشرقية، التي استمرت ليومين.

وأشارت هيئة السلامة، إلى أن العناصر التابعة لها قاموا بإخماد هذه الحرائق الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة بالتنسيق مع مديرية أمن المدينة.

ولفتت هيئة السلامة، إلى أنَّ هذه الحرائق لم يسفر عنها أي أضرار بشرية، محذرة من عودة نشوب هذه الحرائق عن طريق إشعال النيران في الأشجار والأغصان الجافة.

