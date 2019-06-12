موفد الحكومة المؤقتة: الحكومة قدمت العديد من المساعدات لسكان غات

قال موفد الحكومة المؤقتة إلى مدينة غات، محمود مجبر، إن الحكومة المؤقتة قدمت العديد من المساعدات لسكان غات المتضررين من الفيضانات الأخيرة.

وأوضح مجبر في تصريح لقناتنا، أن الحكومة المؤقتة بدأت في توزيع المساعدات مجددا، بالتعاون مع اللجنة التسييرية لبلدية غات، ولجنة الأزمة، وجمعية الهلال الأحمر والكشافة، مؤكدا أن المنظمات غير الحكومية كانت تقوم بتوزيع مواد الإغاثة دون التنسيق مع الهيئة الليبية للإغاثة، وهو ما تسبب في عشوائية العمل الذي ظهر بشكل قصور في وصول المساعدات إلى بعض الأسر النازحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا