اخبار ليبيا الان

أحكام تتراوح بين المؤبد والبراءة لـ292 متهمًا بقضية “محاولة اغتيال السيسي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_القاهرة

قضت المحكمة العسكرية في القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة لـ292 متهمًا، بأحكام تتراوح بين المؤبد والبراءة، في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف.

وعاقبت المحكمة 32 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ 29 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 81 متهمًا، والمشدد 3 سنوات لـ177 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 36 شخصًا، والسجن المشدد 7سنوات لمتهم، وبراءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك