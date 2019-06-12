أحكام تتراوح بين المؤبد والبراءة لـ292 متهمًا بقضية “محاولة اغتيال السيسي”

العنوان_القاهرة

قضت المحكمة العسكرية في القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة لـ292 متهمًا، بأحكام تتراوح بين المؤبد والبراءة، في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف.

وعاقبت المحكمة 32 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ 29 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 81 متهمًا، والمشدد 3 سنوات لـ177 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 36 شخصًا، والسجن المشدد 7سنوات لمتهم، وبراءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث.

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