خاص المتوسط/ حنان منير:

أعلن الناطق باسم البنيان المرصوص، محمد الغصري، القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في سرت.

وأوضح الغصري، اليوم الأربعاء في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه تم العثور على قائمة بأسماء وضباط من البنيان المرصوص من المستهدف تصفيتهم، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

The post القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي في سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية