مستشفى الأطفال بطرابلس ينفي وجود وفيات ناجمة عن عدوى النزلة المعوية

نفى مدير مستشفى الأطفال بطرابلس، الدكتور أحمد البشتي، حدوث وفيات بين الأطفال بسبب عدوى فيروسية تؤدي لمرض النزلة المعوية، على خلفية ظهور أعراض المرض على عدد من الأطفال.

ودعا البشتي في تصريح نشرته وزارة الصحة المفوضة المواطنين إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات التي تسبب الهلع والخوف، مؤكدا أن هذا المرض موسمي ويحدث مع التغيرات الجوية، مشيرا إلى أن الحالات المسجلة تماثل أغلبها للشفاء، فيما تم إيواء عدد قليل منهم.

وأضاف البشتي أن انتشار أعراض هذا المرض، من إسهال وقيء وارتفاع لدرجة حرارة الجسم، ناتجة عن تغيرات جوية وعدوى تنتقل عند ملامسة يد ملوثة ليد الطفل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا