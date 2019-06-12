الصحفي محمد محيسن يعترف بهزيمة قواتهم في طرابلس

العنوان_مصراتة

اعترف الصحفي من مدينة مصراتة عبر صفحته على الفيسبوك بهزيمة قواتهم أمام الجيش الليبي وكتب منشوراً قال فيه إن دعوات الذين ظلمتهم مصراتة تسببت في هزيمتها أمام الجيش .

وهاجم مليشيات الوفاق مادتم غير قادرين على المواجهة مع حفتر لماذا دمرتم جنوب طرابلس بلا طائل .

وكتب منشوراً قال فيه باللهجة الليبية عن المشير خليفة حفتر “نزل من الرجمة ومعاه 170 عسكري وبنغازي ردها من بعيد وكان يشكل أعظم قلق وهاجس لمعمر القذافي لما كان يحكم في ليبيا من الحد للحد أنتم بتديرو روحكم ند ليه !! أني من أول يوم قلت لكم معركتكم معاه خاسرة لكن أنتم راكبين رأسكم وحتشوفو اعنادكم لاوين يوصلكم”.

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