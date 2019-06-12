التطعيمات تصل قريبا وغياب المصل المضاد لسم العقرب

أعلنت إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن قرب وصول التطعيمات الخاصة بالنصف الأول لعام 2019، وذلك بعد الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد من مصرف ليبيا المركزي.

وقال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو إن المركز لم يتمكن من توفير التطعيمات الخاصة بلسعات العقارب مرجعا ذلك لعدم تسجيل الشركة المصنعة بليبيا موضحا أن الشركة السابقة التي كان المركز يورد منها الطعوم قد باعت خط الإنتاج لشركة أخرى غير مسجلة بالبلاد.

وأشار سميو إلى أن مخصصات النصف الثاني من عام 2019م ستصل لاحقا وفي أقرب وقت بعد أن تلقى المركز وعدا من البنك المركزي بسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريدها.

وأعلن المركز أنه قد تعاقد على توفير التطعيمات لثلاث سنوات متتالية مما يسهل عملية توريد التطعيمات في عامي 2020 – 2021 .

ولكن تظل مشكلة المصل المضاد للعقارب قائمة في ظل عدم توفيرها للمواطنين خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وهو ما ينبئ بخروج أعداد كبيرة من العقارب من جحورها وتحديدا في المناطق الصحراوية والجنوب الليبي بشكل عام حيث يكثر وجودها.

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