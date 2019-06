نائب بـ «الرئاسي» يبحث استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة للشركة العامة للكهرباء

المتوسط:

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “عبدالسلام كاجمان”، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء “على ساسي”، استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة للشركة، والقيام بأعمال الصيانة السنوية للمحطات الكهربائية.

وناقش اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، ضرورة التنسيق مع مختلف البلديات للتقليل من ساعات طرح الأحمال بين المدن.

كما تناول اللقاء، التعاقد لاستئاف عمل أبراج المراقبة في الجنوب، والذي أدى سقوطها لأسباب تخريبية، إلى تذبذب عمل الشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية.

وتم الاتفاق على التواصل مع رئيس المجلس الرئاسي، لعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، لإعادة تشكيلها لتقوم بدورها على الوجه المطلوب.

