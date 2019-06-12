مركز سبها الطبي يرسل مساعدات طبية إلى غات

غات-العنوان

انطلقت قافلة طبية من مركز سبها الطبي إلى مستشفى غات القروي بمدينة غات وذلك لتقديم الْخِدمات الطبية لأهالي غات المتضررين جراء الفيضانات التي اجتاحت المدينة خلال الأيام الماضية.

وقد جرى تقديم الخدمات الطبية عن طريق الأطباء وفني الأشعة وتقديم المستلزمات الطبية والمحاليل وبعض الأدوية السريرية.

وقام فريق مركز سبها الطبي بجولة ميدانية لمراكز إيواء النازحين المتضررة جراء السيول والفيضانات في غات والبركت لمتابعة الأوضاع الصحية للنّازحين والكشف على بعض الحالات التي أصيبت بأمراض جلدية وحالات إسهال والقيء نتيجة لمياه السيول الملوثة.

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