المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، بأنه تمَّ إرسال شحنة تحتوي على مستلزمات طبية للإسعافات الأولوية والطوارئ وكذلك محاليل وريدية ومضادات حيوية ومسكنات وأدوية سريرية بحسب الإمكانيات المتوفرة والمتاحة، وذلك كمساعدة إنسانية إلى الأهالي بمدينة غات للرفع من معاناتهم نتيجة للأضرار التى لحقت بهم بعد تعرض المدينة والمناطق المجاورة لها للسيول والفيضانات التي غمرت المدينة .

وأشار المكتب الإعلامي، إلى وصول شاحنة أيضًا محملة بالمواد الغذائية ومواد التنظيف وغيرها من المواد.

جديرٌ بالذكر، أنَّ المسافة التي تربط بين تمسه وغات حوالى 850 كيلومتر تقريبا .

The post «صحة المؤقتة»: إرسال شحنة أدوية لمدينة غات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية