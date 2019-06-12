متابعة سير عمل مركز زوارة لمكافحة الهجرة

التقى رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد المبروك عبد الحفيظ بمدير مديرية أمن زوارة وآمر غرفة العمليات المشتركة زوارة، وأعضاء المجلس البلدي والأعيان والمشايخ بالمدينة.

وتم التطرق خلال اللقاء لسير العمل بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمدينة زوارة، وطرح أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه المركز في محاولة لإنجاح الخطة الجديدة التي اعتمدها جهاز الهجرة غير الشرعية والقائمة على تجفيف الهجرة من منابعها وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية.

الجدير بالذكر أن ليبيا تعد المصدر الأول للمهاجرين غير الشرعيين لأوروبا بسبب الأوضاع الأمنية الهشة وقرب سواحلها لنقاط التهريب على الجانب الأوروبي.

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