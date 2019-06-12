تونس ترفض استقبال مهاجرين انطلقوا من ليبيا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر التونسية أن السلطات التونسية رفضت استقبال سفينة تقل 75 مهاجرا أغلبهم من بنغلادش و المغرب ومصر والسودان، ولم تسمح لها بالرسو في موانئها إذ ما زالت عالقة قبالة السواحل التونسية.

وفي تصريحات صحفية لمسؤول الهلال الأحمر التونسي منجي سليم قال إن المهاجرين عالقون في البحر منذ اثني عشر يوما قبالة سواحل جرجيس بعد أن رفضت السلطات السماح للسفينة المصرية التي أنقذتهم نهاية الشهر الماضي قبالة السواحل التونسية بعدما أبحروا من شواطئ ليبيا باتجاه أوروبا بالرسو في موانئها مشيرا إلى أن وضعهم مقلق.

من جهته أكد مصدر رسمي تونسي أن هؤلاء المهاجرين يرفضون تلقي المساعدات ويطلبون فقط نقلهم لأوروبا مضيفا أن مراكز إيواء المهاجرين في المنطقة الجنوبية مكتظة ولا يمكنها استقبال المزيد فى إشارات وتلميحٍ إلى موقف الدول الأوروبية من الأزمة التي اقتصرت على اعتراض سفن المهاجرين في البحر وإيقافهم من أجل إبقائهم خارج أراضيه.

أصبحت ليبيا جراء الفوضى التي تعيشها في مقدمة الدول المصدرة للمهاجرين غير القانونين إلى دول أوروبا وذلك في خضم الفراغ الأمني الذي جعل البلاد عاجزة عن التصدي لمهربي البشر إذ بات المشهد يزداد تعقيدا وبدأت الأزمة تلقي بظلالها على دول الجوار.

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