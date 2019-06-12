صيانة زورق تابع لأمن السواحل

أشرف مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة داخلية الوفاق العقيد البشير بالنور على الصيانة الطارئة للزورق 111.

وقامت فرقة الصيانة الوطنية التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة داخلية الوفاق بالحفاظ على جاهزية الزوارق البحرية بالإدارة.

هذا وتقوم بأعمال الصيانة فرقة الصيانة الوطنية التي تم تخريجها خلال المدة الماضية في دورة تدريبية محلية في مجال صيانة الزوارق البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل.

وتقوم قوات السواحل بتأمين الشواطئ الليبية والمساعدة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وتاتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المعارك من دون حسم لأي طرف على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية