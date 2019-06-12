اجتماع طارئ لمجلس جامعة عمر المختار

عُقد اجتماع طارئ لمجلس عام جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء ضم عمداء الكليات بالجامعة ووكلاء فروعها برئاسة وكيل الجامعة للشؤون العلمية.

وناقش المجتمعون القرار الأخير الصادر عن وزارة المالية بخصوص إيقاف المكافآت والمستحقات المالية التي كانت تصرف نظير بعض الأعمال الإضافية والمهام التي يكلف بها أعضاء هيئة التدريس حيث أجمع الحاضرون على إصدار مذكرة شكوى لرئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، كما حذروا من تداعيات الاستمرار في هذا القرار والذي من شأنه تعطيل الدراس.

وكانت الجامعة قد شهدت في وقت سابق من هذا العام تعطيلا في صرف المرتبات احتجاجا من بعض الموظفين الإداريين على عدم شملهم بزيادة مقررة لأعضاء هيئة التدريس والتي اقتصرت عليهم دون الموظفين، ما تسبب في تأخير الرواتب لثلاثة أشهر ليزيد من معاناة أعضاء هيئة التدريس وليؤثر سلبا على سير العملية التعليمية، كما قام بعض الموظفين باعتصام أمام إدارة الجامعة،وهددوا بإيقاف الدراسة ضاربين بمصلحة الطلاب والعملية التعليمية عرض الحائط ولا زالت هذه الزيادة تحدث ربكة في سير العمل وتعطيلا في الأمور المالية للعاملين بجامعة عمر المختار.

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