اخبار ليبيا الان

أوجلة وغدامس ودرج “تفزع” لِغات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت من مدينة أوجلة شحنة من المساعدات المقدمة إلى أهالي مدينة غات قامت لجنة العمل وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتسييرها لتخفيف العبء عن المنكوبين في غات كغيرها من المدن واستجابة لنداء الأخوة.

واحتوت قافلة المساعدات على كميات من التمور والعصائر ومستلزمات الأطفال وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

وفي غدامس أطلق أفراد الهلال الأحمر بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية حملة لإغاثة أهالي مدينة غات اختاروا لها اسم الجسد الواحد.

ومن المقرر أن تشترك هذه القافلة مع قافلة الإغاثة ببلدية درج والتي شارك في تجميعها أهالي مدينة درج والمناطق المجاورة في تجسيد لمعنى كبير للجسد الواحد.

وتأتي هذه المبادرة رغم قلة الإمكانات والظروف الصعبة التي تمر بها مدينة غدامس ومدن بلدية درج وأوجلة لتبعث رسالة بأن الليبيين يدا واحدة في مواجهة المحن والكوارث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك