أوجلة وغدامس ودرج “تفزع” لِغات

انطلقت من مدينة أوجلة شحنة من المساعدات المقدمة إلى أهالي مدينة غات قامت لجنة العمل وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتسييرها لتخفيف العبء عن المنكوبين في غات كغيرها من المدن واستجابة لنداء الأخوة.

واحتوت قافلة المساعدات على كميات من التمور والعصائر ومستلزمات الأطفال وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

وفي غدامس أطلق أفراد الهلال الأحمر بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية حملة لإغاثة أهالي مدينة غات اختاروا لها اسم الجسد الواحد.

ومن المقرر أن تشترك هذه القافلة مع قافلة الإغاثة ببلدية درج والتي شارك في تجميعها أهالي مدينة درج والمناطق المجاورة في تجسيد لمعنى كبير للجسد الواحد.

وتأتي هذه المبادرة رغم قلة الإمكانات والظروف الصعبة التي تمر بها مدينة غدامس ومدن بلدية درج وأوجلة لتبعث رسالة بأن الليبيين يدا واحدة في مواجهة المحن والكوارث.

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