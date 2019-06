«الكهرباء»: العجز في إنتاج الطاقة تجاوز 17000 ميجاوات

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، وصول عجز إنتاج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 17000 ميجاوات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المفرط في استخدام أجهزة التكييف.

ودعت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المواطنين إلى التقليل من استخدام الطاقة الكهربائية حفاظا على استقرار وسلامة الشبكة.

وفي سياق آخر أشارت الشركة إلى أن إدارة الديزل والطواري قامت أمس بإتمام أعمال الصيانة اللازمة للمولد الكهربائي المغذي لمركز غسيل الكلي بمدينة زواره، والكشف على شبكة الكهرباء المغذية للمركز.

