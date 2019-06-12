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“العمل”: استمرار برامج التدريب والتكوين المهني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير إدارة التدريب والتكوين المهني بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق رمزي كشادة، إن المركز الليبي الكوري استأنف الخطة التدريبية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

وأضاف كشادة، لقناة 218، بعد لقائه عددا من المتدربين، أنه لمس الرغبة والحماسة لديهم، مبينا أن المهارات تساهم في تقليل نسبة البطالة وتشجيع القطاع الخاص وإحداث توازن بين الباحثين ونوع الأعمال في سوق العمل.

من جهته، صرح مدير عام المركز الليبي الكوري عزت اليعقوبي، أن التدريبات ما زالت مستمرة، وأنها وصلت للأسبوع السابع فيما تبقى من البرنامج 5 حصص تدريبية.

وأضاف اليعقوبي للمركز الإعلامي لوزارة العمل أن تخرج المؤهلين سيكون في شهر يوليو المقبل، مشددا على أن المركز مازال مستمرا في استقبال دفعات جديدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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