أكد سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن رينولدز، اليوم الأربعاء، ضرورة التوزيع العادل للثروة في ليبيا، داعيا للاهتمام بذلك في أي عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة.

وأضاف في تغريدة على صفحته الشخصية على تويتر، أن موقفهم واضح بشأن موارد ليبيا النفطية، حيث أن هذه الثروة تخص كل الليبيين، مطالبا جميع الأطراف باحترام المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليا، خاصة وأنها محايدة.

