فريق من مركز الأرصاد الجوية يزور مدينة غات

قام فريق من المسؤولين بالمركز الوطني للأرصاد الجوية أمس الثلاثاء بزيارة عمل ميدانية للوقوف على المُختنقات التي تُعاني منها محطة الأرصاد الجوية بمطار غات.

وتأتي زيارة مركز الأرصاد الجوية في إطار حرصهم لمتابعة الآثار المترتبة عن الفيضانات التي اجتاحت مدينة غات مؤخرا وما نتج عنها من أضرار مادية وبشرية.

وكان في استقبال فريق العمل بالمركز، مشرف محطة غات والراصدون الجويون بالمحطة.

وافاد مراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” ان وفد مركز الارصاد الجوية عقدوا اجتماعا ببعض من المسؤولين بالمطار بحضور عميد بلدية غات.

وجرى خلال الاجتماع التنسيق في وضع آلية لإرسال التحذيرات الجوية عند توقع الظواهر الجوية العنيفة قبل حدوثها مما يُساعد إلى حد كبير في تلافي الاضرار المحتملة.

كما تم كذلك الاتفاق بشأن ربط الجهات المعنية في البلدية مع المركز الوطني للأرصاد الجوية بشكل مباشر.

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