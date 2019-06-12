تفاصيل القبض على أحد عناصر التنظيمات الإرهابية في أجدابيا

تمكن عناصر مركز شرطة بوابة البيضان شرقي مدينة أجدابيا بمسافة 35 كيلو مترا تقريباً، قبل فجر يوم أمس الثلاثاء من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصر التنظيمات الإرهابية أثناء تواجده داخل مدينة أجدابيا بشكل سري.

رئيس مركز وبوابة البيضان الملازم محمد سالم الفاخري، قال في تصريح خص به (بوابة افريقيا الاخبارية) مساء الثلاثاء، ان الشخص المقبوض عليه يعتبر من العناصر البارزة في التنظيمات الإرهابية وأحد المقربين من القيادي (بن قمو) ويدعى يحيى التباوي ويكنى بـ(ابويحيى الدرناوي) وُلد بمدينة القطرون سنة 1981وانتقل للعيش في مدينة درنة منذ 23 عام تقريباً ولديه 3 اشقاء يحملون نفس الفكر الإرهابي، أحدهم مصاب ويتلقى العلاج بمدينة مصراتة وآخر موجود خارج ليبيا.

وأضاف الفاخري ان تفاصيل عملية القبض على الإرهابي (ابويحيى الدرناوي) بدأت بعد صدور الأوامر وتكليفنا من قبل الإدارة العامة للأمن الخارجي بضرورة إلقاء القبض على أحد المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا وان عملية القبض عليه تمت في الساعة 3 قبل فجر يوم الثلاثاء بجانب المدينة الرياضية، بعدما قمنا بنصب كمين محكم له واستدراجه إلى المكان.

وتابع الفاخري ان المدعو (ابويحيى الدرناوي) بحسب المعلومات الواردة عنه كان يقاتل في صفوف تنظيم داعش ضد قوات المسلحة في مدينة درنة سنة 2016، ثم فر منها إلى مدينة مصراتة، بعد ذلك انتقل إلى مدينة سرت حيث كان يعمل هناك على تجنيد الشباب المراهقين وارسالهم إلى مدينة درنة للقتال ضد القوات المسلحة وبعد تضييق الخناق على مدينة درنة، رجع ( ابويحيى الدرناوي) إليها للقتال ضد القوات المسلحة هناك وفي نهاية سنة 2017، فر من جديد إلى مدينة مصراتة وانتقل بعد ذلك إلى مناطق الجنوب.

وأشار رئيس مركز وبوابة البيضان، إلى العثور على أرقام ومكالمات دولية داخل الهاتف الشخصي للمدعو (ابويحيى الدرناوي) أثناء تفتيشه كان قد أجراها مع عناصر إرهابية في دول مثل تركيا ومالطا والأردن والسودان بالإضافة إلى مكالمات أخرى مع عناصر إرهابية داخل مدينتي طرابلس ومصراتة.

وفي الختام أكد رئيس مركز وبوابة البيضان الملازم محمد سالم الفاخري، ان المدعو يحيى التباوي والمكنى (ابويحيى الدرناوي) قد تم نقله إلى الجهات الأمنية ذات الاختصاص خارج مدينة أجدابيا لاستكمال باقي إجراءات التحقيق معه.

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