المركزي: توزيع10 ملايين دينار على مصارف غات

أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس اليوم الثلاثاء توزيع 10 ملايين دينار على المصارف في مدينة غات بالجنوب الليبي يونيو الجاري. ونشر المصرف عبر مكتبه الإعلامي جدولا يوضح أن قيمة العملة الموزعة على مصرفي شمال أفريقيا والتجاري الوطني بلغت 10 ملايين دينار، حيث خصص 5 ملايين دينار لكل منهما.

يشار إلى أن آخر مرة وزّع فيها مصرف ليبيا المركزي، السيولة على مصارف غات كانت في شهر يناير الماضي، حيث أرسل 16 مليون دينار، 8 ملايين لكل من مصرفي التجاري وشمال أفريقيا.

وتعاني مدينة غات أزمة إنسانية جراء السيول التي اجتاحت مساحات شاسعة من المدينة وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحتها في “فيسبوك” وصول طائرة للخطوط الأفريقية إلى مطار غات محملة بمساعدات وسيولة نقدية بقيمة 10 ملايين دينار.

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