اجتماع بـ «عمل الوفاق» يبحث ملف النازحين

ترأس وكيل وزارة العمل والتأهيل لحكومة الوفاق الوطني الدكتور علي عكاشة، صباح اليوم الأربعاء 12/6/2016 بمقر الوزارة في طرابلس الاجتماع العادي لمتابعة نشاط الوزارة، وذلك بحضور مدراء الإدارات والمكاتب وعدد من أعضاء لجنة الطوارئ بالوزارة.

واستعرض الاجتماع التقارير الأسبوعية لنشاط الإدارات وتحديد المشاكل التي تواجهها كما تم مناقشة تطوير منظومة بيانات الموظفين وبرنامج الترقيات والعلاوات.

كما تابع الاجتماع مستجدات ملف النازحين من أبناء الوزارة من حيث منظومة حصرهم ومناقشة آليات توفير متطلباتهم خاصة العاجلة الدوائية، حيث تم الاتفاق علي مواصلة الاتصال بالزملاء في مكتب العمل غات لتسجيلهم ضمن لجنة الطوارئ وتحديد احتياجاتهم.

