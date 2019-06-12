اللواء الحاسي: المليشيات نفذت حتى الآن 25 هجوما فاشلا على مطار طرابلس

قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية، التابعة للجيش، اللواء عبدالسلام الحاسي، إن المليشيات التابعة للرئاسي فشلت للمرة الخامسة والعشرين في محاولة التقدم نحو مطار طرابلس، الذي تتمركز فيه قوات الجيش.

وأضاف اللواء الحاسي، في مداخلة مع قناتنا، أن الجيش كبد تلك المجموعات خسائر كبيرة رغم أن الهجوم تم من الاتجاهين، الشمالي والغربي، بما يقرب من سبعمئة مقاتل، بآلياتهم وأسلحتهم، بينهم مرتزقة.

كما نفى الحاسي الأخبار التي تتحدث عن استخدام الجيش للألغام في محيط المطار، قائلا إن تلك الأخبار عارية عن الصحة، وأن هذه الأساليب ليست من أخلاقيات قوات الجيش.

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