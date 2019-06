«التجمع الديمقراطي» يُنظم مؤتمرًا بشأن الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية

المتوسط:

يُنظم التجمع الليبي الديمقراطي برئاسة حسن طاطاناكي رئيس التجمع، مؤتمرًا صحافيًا، غدًا الخميس، الموافق 12 يونيو 2019، في تمام الساعة الـ 11 صباحًا، وذلك للحديث عن مناقشة الدستور الليبي ومقترحات التعديل، بالإضافة إلى الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية.

ويُشارك في هذا المؤتمر، الذي يأتي تحت عنوان «الأزمة الليبية بين التحديات والرؤى» العديد من القضاة ورؤساء البلديات والسياسيين والكتاب ومُمثلين عن المجتمع المدني.

