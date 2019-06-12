المركز الليبي – الكوري يستأنف برنامج تدريب العاملين بحكومة الوفاق

استأنف المركز الليبي – الكوري لمهن البناء والتشيي، برنامجه التدريبي مطلع الأسبوع الجاري بعد عودة المتدربين من إجازة عيد الفطر المبارك والتحاقهم بالتدريبات العملية بالأقسام المهنية بالمركز.

وقال مدير إدارة التدريب والتكوين المهني بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني، رمزي كشاد، خلال زيارته التفقدية للمتدربين إن «هناك حماسًا كبيرًا لدى المتدربين الذين واجهوا الظروف التي تمر بها العاصمة طرابلس وحرارة الطقس المرتفعة بالمثابرة والاجتهاد ليكون شعارهم الكفاح».

وأضاف أن المتدربين سيكون بمقدورهم اكتساب مهارات ومعرفة لحرفة أو لمهنة ستكون العون لهم في الحصول على فرصة عمل.

وأكد مدير المركز الليبي – الكوري، عزت اليعقوبي، أن العملية التدريبية تسير في أسبوعها السابع في خمسة تخصصات حرفية، وسيتم تخريج هذه الدفعة نهاية شهر يوليو المقبل.

وقال إن المركز مستعد لاستقبال الدفعة التالية في مطلع أغسطس 2019 في عدة تخصصات حرفية مهنية.

المركز الليبي الكوري يستأنف برنامج تدريب العاملين. (صفحة وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق عبر فيسبوك)

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