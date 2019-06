المتوسط

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن مدينة غات تشهد تحسنًا في الطقس وانخفاضًا في مستوى مياه الفيضانات.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في تغريدة له على صفحته الرسمية على تويتر، إلى أن المدينة لا تزال تحتاج إلى الإغاثة الإنسانية لمساعدة أكثر من 20.000 شخص على العودة إلى حياتهم الطبيعية، محذرة من احتمالات تفشي الأمراض، الأمر الذي يجعل الوضع مقلقًا.

