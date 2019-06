«عمل الوفاق»: ملف الحقوق المالية للعاملين في الشركات والمصانع المتعثرة على رأس أولوياتنا

المتوسط:

تقوم وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بالإشراف المباشر على ملف الحقوق المالية للعاملين في الشركات والمصانع المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة.

وأكدت الوزارة، للمراجعين، أن لجنة تسوية أوضاع الليبين العاملين في الشركات والمصانع المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة تأتي برئاسة رئيس وزراء الوفاق، ومشاركة كل القطاعات بما فيهم وزارة العمل والتأهيل كعضو.

