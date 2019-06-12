إعادة تشغيل المجمع الصناعي الثاني بحقل السرير النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، إعادة تشغيل المجمع الصناعي الثاني، التابع لحقل السرير النفطي الذي كان قد توقف عن الخدمة في مايو الماضي بسبب عطل فني.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن إعادة تشغيل المجمع سيساعد على إعادة الإنتاج وإضافة كمية تصل إلى 60 ألف برميل في اليوم، حيث يبلغ الإنتاج الحالي لحقل السرير النفطي نحو 155 ألف برميل يوميًا.

يذكر أن حقل السرير النفطي الواقع في منطقة حوض سرت تشغله شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، ويعد أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، حيث تقدر احتياطياته 4.8 مليار برميل.

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