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استعدادات لانتشال “اتلنتك بيش” من قاع البحر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء طرابلس، الأربعاء، قاطرتان ستستخدمان في عملية انتشال السفينة “اتلنتك بيش” التي جنحت مطلع شهر يناير الماضي بميناء طرابلس قبل أن تغرق في وقت لاحق.

وصرح مصدر مطلع يعمل في المجال البحري لقناة “218”، أن هناك سفينة ما زالت في المياه الإقليمية متجهة إلى ليبيا لإتمام عملية انتشال اتلنتك، موضحا أنها السفينة الرئيسية التي ستقوم الفرق الفنية عن طريقها بتقطيع اتلنتك وإخراج أجزائها العالقة.

ولفت المصدر إلى أن شركة التأمين ونادي الحماية هما من تكفلا بكافة المصاريف وأن الدولة الليبية لن تتحمل أي تكاليف.

يشار إلى أن السفينة “اتلنتك بيش” جنحت في أوائل يناير الماضي بـمدخل ميناء طرابلس البحري بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تفشل محاولات إنقاذها وتغرق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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