مدير صندوق الضمان الاجتماعي يأمر بصرف إعانات مالية للمتقاعدين وفرع الضمان بغات

وجه رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، إدريس احفيظة، تعليماته لمدير فرع الصندوق بفزان، بشأن تقديم الإعانات والسلف المالية لموظفي مكتب صندوق الضمان الاجتماعي غات والمتقاعدين في المدينة.

كما طالب احفيظة بضرورة متابعة ظروف المتقاعدين وأوضاعهم، وتسهيل كل السبل المتاحة لتجاوز الأزمة الحالية، وذلك بهدف التخفيف من معاناة سكان مدينة غات الذين فقد العشرات منهم سكنهم وممتلكاتهم التي جرفتها السيول.

هذا وأوضح مساعد مدير إدارة الإعلام بالصندوق، خالد اوريث، أن الإعانة المالية ستشمل قرابة 1500 متقاعد بغات، و16 موظفا تابعا للصندوق بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا