نقص الأدوية يستوطن في باطن الجبل

وصلت إلى مخازن الإمداد الطبي باطن الجبل في تيجي، شحنة بسيطة من الأدوية التي لا تسد حاجة فئة من المصابين بأحد الأمراض المزمنة والذين يعانون كثيرا من “ويلات نقص الدواء”.

وتأتي هذه الشحنة في وقت لم يعد فيه المواطن قادرا على الذهاب إلى طرابلس لشراء الدواء وخاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انعدام البنزين، إضافة إلى ارتفاع أسعار الدواء.

ويشتكي المرضى في تيجي، والعاملون بمخازن الإمداد الطبي من انعدام الدواء الخاص بالأمراض النفسية منذ عام، كما يشهد المخزن إهمالا كبيرا، فالمكيفات عاطلة والحوائط الحديدية والأسقف متهالكة، إضافة إلى الغرفة التي يوجد فيها عدد من الثلاجات العاطلة بسبب الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي.

وقام مدير إدارة الصيدلة والإمداد الطبي باطن الجبل أيمن كرناف بتجهيز عيادة خاصة للأمراض النفسية ولكن يأمل العاملون بالإدارة من وزارة الصحة، بتوفير أطباء مختصين للعيادة، مطالبين بصيانة المخزن والالتفات لهم وتوفير الدواء والمعدات والأجهزة الطبية وصيانة المكيفات والثلاجات والمبنى بشكل عام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية