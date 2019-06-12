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السيطرة على حريقين في قسم الريانية وأشجار بمنطقة ماترس تسببا في أضرار بالغة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، إخماد حريق اندلع في قسم الريانية تسبب في أضرار بالغة في عدد من الأشجار والسيارات.

كما سيطرت الهيئة، على حريق اندلع في أشجار بمنطقة ماترس بمدينة درج الليبية.

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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