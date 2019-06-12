إرسال عينات من مزارع البطيخ بسرت لمركز الرقابة على الأغذية

أعلن مكتب الشؤون الزراعية والحيوانية بسرت، الأربعا، أن جهاز الحرس البلدى سرت قام بأخد عينات من انتاج محصول البطيخ من المزارع في ضواحي المدينة لإرسالها لمركز الرقابة على الأغذية والتأكد من خلوها من أي مواد ضارة بالصحة.

وأوضحت المكتب، أن عناصر الحرس البلدي رفقة أعضاء مكتب الشؤون الزراعية قاموا بجولة في مزارع البطيخ الواقعة في نطاق بلدية سرت، والتقوا مع المزراعين، وأخذوا عينة من كل مزرعة لفحصها والتأكد من خلوها من المواد الكيماوية الضارة.

وكانت حسابات لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من سرت أكدوا تسجيل حالات تعاني من إسهال بسبب تناول بطيخ معالج بمواد كيماوية، لكن إدارة الخدمات الصحية نفت تسجيل أي حالات من هذا النوع وقالت إن الحالات المرضية المترددة على المراكز الصحية اعتيادية وموسمية ووفق المعدل الطبيعي .

وأكدت الإدارة انها تواصلت بهذا الشأن مع مستشفي ابن سينا، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت، ومكتب الرعاية الصحية الأولية، ومجمع عيادات سرت المركزي، والمركز الصحي هراوة، تم التأكد من عدم تسجيل إي حالات مصابة.

يذكر أن منطقة سرت تشتهر بزراعة فاكهة البطيخ الصيفية، وكثرت التساؤلات مؤخرا حول توفره في السوق قبل دخول فصل الصيف ما جعل البعض يشكك في معالجته بمواد كيماوية تسرع النضوج.

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