المتوسط:

تسلّم رئيس المجلس الأعلى للتأمين الصحي، عبد الرازق المجراب، صباح اليوم الأربعاء، مهام عمله من الرئيس السابق المنصوري البكوش.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (582) لسنة 2019.

The post «المجراب» يتسلم مهامه كرئيس للمجلس الأعلى للتأمين الصحي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية