تونس: اختتام برنامج دعم الحكم المحلي والاستقرار في ليبيا

اختتمت, اليوم الأربعاء 12 جوان 2019, في العاصمة التونسية أشغال مؤتمر دعم الحكم المحلي والإستقرار في ليبيا الذي انتظم تحت شعار” بلديات فاعلة من أجل مدن مزدهرة” بتنظيم من المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد.

وأنجز هذا البرنامج من قبل المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد, المكتب الإقليمي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية, وبدعم من الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الهولندية.

ومثل هذا المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على المحاور الثلاثة التي اشتغل عليها البرنامج وهي تنظيم البلدية وتطوير مناهج التخطيط, وتحسين الخدمات المحلية ومحور الشفافية والمساءلة وتطوير المشاركة المجتمعية ودعم الوساطة.

ومنذ إطلاق البرنامج سنة 2015, استفادت 23 بلدية ليبية من دعم المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد لتؤكد أهمية موقعها كفاعل رئيسي لتحقيق الاستقرار في البلاد ومساعدتها على إعادة بناء الثقة بين الحكام المحليين والمواطنين.

وقدم فريق المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد خلال هذا المؤتمر نتائج البرنامج أمام حضور دولي يضم مسؤولين حكوميين ومسؤولين ليبيين محليين وخبراء وممثلي المجتمع المدني الدولي.

وقام المتدخلون بتقديم عرض مفصل للمشاريع المنجزة ضمن البرنامج ولنتائجه الملموسة من خلال إحصائيات وصور, إلى جانب عرض تقارير وشهادات للمنتخبين المحليين ونشطاء المجتمع المدني الليبي، والتي تثبت أهمية السلطة المحلية، من حيث المشاركة في بناء الديمقراطية وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار على أرض الواقع حين يصعب التنسيق على المستوى الوطني.

وسلط النقاش بين الممثلين والضيوف الضوء على الفرص التي يجب إستغلالها في المستقبل لدعم مسار الحكم المحلي في ليبيا

كما مثل المؤتمر مناسبة لتقديم البرنامج الجديد الذي يطلقه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد والممول من قبل الإتحاد الأوروبي مشاريع نموذجية محلية تحت عنوان “مشاريع نموذجية في ليبيا”: تعزيز الحكم المحلي من خلال دعم البلديات المختارة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

