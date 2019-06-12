إنجاز طبي.. نجاح عملية إزالة ورم خبيث في الرأس بمستشفى طرابلس الجامعي

أعلن المستشفى الجامعي طرابلس، نجاح عملية إزالة ورم خبيث في الفص الأمامي الأيسر للدماغ.

وقال المكتب الإعلامي للمستشفى الجامعي بطرابلس، إن العملية التي أجراها استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري رئيس القسم الدكتور فيصل بن طالب، والفريق الطبي المرافق له كللت بالنجاح التام خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن العملية التي استمرت ست ساعات أجريت لمريض يعاني من ورم خبيث في الفص الأمامي الأيسر للدماغ تسمي طبياً «G.B.M».

وبحسب البيان، فإن المريض وصل المستشفى في حالة غيبوبة تامة، حيث كان يعاني من ضعف في حركة الأطراف، مؤكدًا أنه بعد الكشف وإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الأطباء تقرر إجراء العملية بشكل عاجل من أجل إنقاذ حياته.

وأكد الأطباء أن حالة المريض تماثلت للشفاء التام بعد اليوم الرابع من تواجده في غرفة العناية الجراحية، مشيرين إلى أنه بعد أسبوع من إجراء العملية منح له إذن خروج وغادر المستشفى على أن يراجع في العيادات الخارجية.

وقال الأطباء إن «لديهم القدرة على إجراء أكبر العمليات الجراحية في تخصص جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، حال توفير الإمكانيات اللازمة».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

