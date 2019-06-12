استحداث فرع جديد لجهاز مكافحة الهجرة في زوارة‎

استحدث جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لداخلية الوفاق، فرعا جديدا للجهاز في زوارة بهدف تأمين الخط الحدودي البري والبحري غرب البلاد، ومنع تدفق المهاجرين للمدن الأهلة بالسكان وخاصة إلى العاصمة طرابلس.

وجاء الإعلان عن الفرع الجديد خلال زيارة رئيس الجهاز العقيد المبروك عبدالحفيظ، الأربعاء، إلى زوارة, للوقوف على سير العمل بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بالمدينة ولقائه مع مدير مديرية أمن زوارة وآمر غرفة العمليات المشتركة زوارة، وأعضاء المجلس البلدي والأعيان والمشائخ.

واطلع رئيس جهاز مكافحة الهجرة على أبرز الصعاب والاحتياجات التي يحتاجها المركز من أجل إنجاح الخطة والإستراتجية الجديدة إلى وضعها رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية لتجفيفها من منابعها بما يتماشى مع القانون الليبي والدولي في هذا المجال.

وأشار العقيد المبروك عبدالحفيظ خلال اللقاء، إلى أنه رغم الأوضاع الراهنة التي تعاني منها البلاد إلا أن الجهاز يكافح لوقف هذه الظاهرة التي لا تعد خطرًا على ليبيا فقط بل على جميع الدول الإقليمية، حيث تعد ليبيا المتضرر الأول من الهجرة غير الشرعية باعتبارها بلد عبور للمهاجرين.

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