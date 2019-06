رئيس جهاز مكافحة الهجرة يؤكد ضرورة استحداث مراكز للإيواء في زوارة ودرج

المتوسط:

أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد، المبروك عبد الحفيظ، اليوم الأربعاء، على ضرورة استحداث فرعين للجهاز في مدينة زوارة ومنطقة درج.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لمراكز الإيواء في مدينتي غدامس وزوارة، للوقوف على سير العمل الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية فيهما.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن رئيس الجهاز ناقش سير العمل في مكافحة الهجرة وتجفيف منابعها في مدينة غدامس باعتبارها من المناطق الحدودية بالدولة، كما زار منفذ دبداب البري ومطار غدامس الجوي، ومنطقة درج الحدودية.

وخلال زيارته إلى مدينة زوارة، اطلع على أبرز الصعاب والاحتياجات التي يحتاجها المركز.

