قريبًا.. مركز مكافحة الأمراض يعلن وصول تطعيمات النصف الأول من 2019

أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط سميو، قرب وصول التطعيمات الوقائية من الأمراض عن المنتصف الأول للعام 2019، بعد الانتهاء من موافقة مصرف ليبيا المركزي على فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريدها.
وأوضح سميو، أن الكمية الموردة تشمل كافة أنواع التطعيمات عدا مصل العقارب الذي سيصل قريبًا عقب الانتهاء من الإجراءات الروتينية الخاصة به، حسب ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».
وعن مخصصات النصف الثاني من العام 2019، قال السميو، إنها «ستصل تباعًا بعد أن وعد مصرف ليبيا المركزي قرب فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريدها».
كما أشار سميو، أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تعاقد على توفير التطعيمات لثلاث سنوات متتالية ما يسهل عملية توريد التطعيمات في عامي 2020- 2021.
إدارة التطعيمات تعلن قرب وصول التطعيمات عن منتصف عام 2019م
إدارة التطعيمات تعلن قرب وصول التطعيمات عن منتصف عام 2019م 12 يونيو 2019م أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض د.عبدالباسط سميو قرب وصول التطعيمات عن المنتصف الأول لعام 2019م وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات المتمثلة في موافقة مصرف ليبيا المركزي على فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريدها.وأوضح السميو أن الكمية الموردة تشمل كافة أنواع التطعيمات عدا مصل العقارب الذي سيصل قريبا عقب الانتهاء من الاجراءات الروتينية الخاصة به.وعن مخصصات النصف الثاني من عام 2019م قال السميو إنها ستصل اتباعا بعد أن وعد مصرف ليبيا المركزي قرب فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريدها.كما أشار د.سميو أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد تعاقد على توفير التطعيمات لثلاث سنوات متتالية مما يسهل عملية توريد التطعيمات في عامي 2020 – 2021#المركز_الوطني_لمكافحة_الأمراض#مكتب_الإعلام_والتوثيق
Posted by المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا on Wednesday, June 12, 2019
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