المتوسط:

أفاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، بـ استمرار عمل الفريق الطبي التابع للمنظمة الدولية للهجرة_IOM بمهامه الطبية.

ويقوم الفريق الطبي، بـ تقديم الخدمات الطبية للمهاجرين غير الشرعيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة.

