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تعهد ألماني بتدريب 1500 شرطي ليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اجتماعا مع وفد ألماني في تونس، الأربعاء، لمناقشة الأوضاع في ليبيا.

وقالت “داخلية الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك”، إن الوفد الألماني كان على رأسه أعضاء بلجنة الداخلية بالبرلمان الألماني بالإضافة إلى سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا.

وأضافت الوزارة أن المجتمعين تناولوا التطورات العسكرية في ليبيا والاشتباكات الدائرة بضواحي طرابلس وما سببته من أوضاع إنسانية ونازحين ومهاجرين.

وأشارت إلى أن الوفد الألماني تعهد بتدريب 1500 شرطي تابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، كما جدد التأكيد على موقف بلاده بخصوص دعم “الوفاق”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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