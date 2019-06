تفاصيل لقاء «باشاغا» مع وفد ألماني

المتوسط:

التقى فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وفدا ألمانيا رفيع المستوى، كان على رأسه أعضاء بـ لجنة الداخلية بالبرلمان الألماني، بالإضافة إلى سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا.

وخلال الاجتماع الذي أجري بتونس، تم مناقشة الأوضاع في ليبيا، والأوضاع الإنسانية خاصة فيما يتعلق بأوضاع النازحين والمهاجرين.

وجدد الوفد، التأكيد على موقف بلاده بخصوص دعم شرعية حكومة الوفاق الوطني، التي نص عليها القرار رقم 2259 الصادر عن الأمم المتحدة.

وختامًا، تعهد الوفد، بتدريب عدد1500 شرطي تابع لوزارة الداخلية.

