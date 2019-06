«الوطنية لحقوق الإنسان»: معاناة الأطفال في مناطق النزاعات بليبيا مستمرة

المتوسط:

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، على استمرار معاناة الأطفال في مناطق النزاعات والاضطرابات في البلاد.

ودعت اللجنة في بيان لها حصلت المتوسط على نسخة منه: “المنظمات الدولية والأممية والإقليمية والوطنية لتسليط الضوء على هذه الظاهرة وتبني الاستراتيجيات التي تعمل على القضاء عليها، صونا لأطفالنا من الانتهاكات والاستغلال”.

وأضاف البيان الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، “نتمنى أن يعود هذا اليوم العام القادم ليجد عمالة الأطفال أقل نسبة، وليجد أطفالنا أحسن حالا وأوفر حقوقا”.

