اللواء 73 مشاة: القوات تتقدم في نقاط جديدة باتجاه كوبري السواني

كشف المركز الإعلامي اللواء 73 مشاة، عن تمكن عناصر القوات المسلحة الليبية عن صد هجوم لأكبر قوة “للحشد المليشياوي” على 3 نقاط متمثلة في كوبري المطار والاحياء البرية والمطار من خلال نقطتين مفرق الرملة والطويشة.

وأوضح المركز الإعلامي للواء 73، أن هناك خسائر في صفوف المجموعات المسلحة، لافتا إلى أن المجموعات المسلحة لم تنجح في اجتياز نقطة واحدة من نقاط الجيش وباءت جميع المحاولات بالفشل الذريع.

وأكد المركز الإعلامي للواء 73، أن القوات المسلحة الليبية تواصل التقدم في نقاط جديدة باتجاه كوبري السواني.

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