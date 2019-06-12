رئيس جهاز مكافحة الهجرة يتفقد مراكز إيواء المهاجرين بغدامس وزوارة ودرج

أجرى رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، عقيد المبروك عبدالحفيظ اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى بلديات زوارة وغدامس ودرج غرب البلاد تفقد خلالها مراكز إيواء المهاجرين وسير العمل الأمني في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ولدى وصوله إلى مدينة زوارة غرب البلاد، التقى عبدالحفيظ مع مدير الأمن وآمر غرفة العمليات المشتركة، وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الأعيان والمشائخ في البلدية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الزيارة «تأتي للوقوف على سير العمل بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمدينة زوارة والإطلاع على أبرز الصعاب والاحتياجات التي يحتاجها المركز من أجل إنجاح الخطة والاستراتجية الجديدة التي وضعها رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية لتجفيفها من منابعها بما يتماشى مع القانون الليبي والدولي في هذا المجال».

وأضافت الوزارة أن العقيد المبروك عبدالحفيظ أكد خلال الزيارة على ضرورة «استحداث فرع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة زوارة وذلك لما له من دور في تأمين الخط الحدودي البري والبحري غرب البلاد ومنع تدفق المهاجرين للمدن الآهلة بالسكان بصفة عامة والعاصمة طرابلس بصفة خاصة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية».

وعقب زيارته إلى مدينة زوارة، توجه عبدالحفيظ إلى مدينة غدامس الحدودية غرب البلاد، للوقوف على سير العمل الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتفقد مراكز إيواء المهاجرين بالمدينة والتقى مدير أمن المدينة.

وأضافت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عبدالحفيظ ناقش مع مدير أمن غدامس سير العمل في مكافحة الهجرة وتجفيف منابعها باعتبار المدينة من المناطق الحدودية بالدولة، مشيرة إلى أنه زار منفذ الدبداب البري الحدودي مع الجزائر والتقي خلالها بمدير أمن المنفذ، كما شملت الزيارة مطار غدامس.

وعلى هامش الجولة الميدانية أجرى رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية زيارة إلى منطقة درج للوقوف على سير العمل داخل مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بالمنطقة، وعقد اجتماعا مع عدد من ضباط وضباط صف وأعيان وحكماء منطقة درج شدد خلاله على ضرورة استحداث فرع لجهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة.

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