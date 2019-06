وزير «محلي الوفاق»: استقرار ليبيا لن يتم إلا عن طريق مجالس البلديات

المتوسط:

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور، ميلاد الطاهر، اليوم الأربعاء، أن استقرار ليبيا لن يتم إلا عن طريق البلديات والمجالس البلدية من خلال الرفع من قدراتها ومساندتها في إدارة شؤونها وتوصيل الخدمات للمواطنين بأعلى جودة وأقل التكاليف.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الختامي لبرنامج دعم السلم الاجتماعي والحكومة المحلية والممول من قبل الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية، والمنفذ من قبل جمعية اتحاد البلديات الهولندية (VNG) تحت شعار بلديات فاعلة من أجل مدن مزدهرة، بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وسفير المملكة الهولندية لدى ليبيا وعدد من عمداء وأعضاء المجالس البلدية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وممثلي عن منظمات الدولية.

كما طالب الطاهر الدول المانحة والمنظمات الدولية المنفذة بالاستمرار في توفير هذا الدعم لوزارة الحكم المحلي والبلديات حتى تتمكن من تنفيذ خططها المستقبلية وتطوير العمل بقطاع الحكم المحلي بشكل عام.

