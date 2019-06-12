اليسير: معيتيق وزملاءه يمثلون طموحات الإخوان وهم ضالعين بدعم العناصر الإرهابية

ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني السابق عبدالمنعم اليسير إنه وأكثر من 100 عضو من أعضاء المؤتمر هربوا من طرابلس في عام 2014 خوفاً من تهديدات وبطش المليشيات وجماعة الإخوان.

اليسير كشف في حديث لصحيفة “العين الإخبارية” أن أحمد معتيق وزملاءه في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يمثلون طموحات الإخوان المسلمين والإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية المتطرفة وضالعين في دعم العناصر الإرهابية وداعش بالمال والغطاء السياسي.

وإعتبر أنهم المسؤولون بشكل مباشر عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتهريب البشر وانتهاك قرارات مجلس الأمن في ليبيا.

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