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متابعة جهود مكافحة الهجرة في غدامس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عقيد المبروك عبد الحفيظ، جهود مكافحة الهجرة غير القانونية في مدينة غدامس.

وقالت وزارة الداخلية بصفحتها في “فيسبوك”، الأربعاء، إن عبد الحفيظ التقى مدير أمن غدامس وبحث معه سير العمل في مكافحة الهجرة وتجفيف منابعها باعتبار غدامس من المناطق الحدودية.

وزار رئيس الجهاز منفذ دبداب البري والتقي مدير أمن المنفذ، وشملت الزيارة أيضا مطار غدامس الجوي، قبل أن يتفقد منطقة درج للوقوف على سير العمل داخل مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بالمنطقة.

أكد عقيد المبروك خلال اجتماع عقده بحضور عدد من ضباط وضباط صف وأعيان وحكماء منطقة درج، ضرورة استحداث فرع لجهاز الهجرة غير الشرعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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