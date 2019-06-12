«الكهرباء» تناشد المواطنين تقليل استخدام التكييف بعد وصول العجز إلى 1700 ميغاوات

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، المواطنين بتقليل استخدام أجهزة التكييف للمحافظة على استقرارية وسلامة الشبكة الكهربائية، مؤكدة أن العجز في الطاقة الكهربائية بلغ اليوم 1700 ميغاوات.

وأوضحت الشركة في بيان أنه «نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المفرط في الطاقة الكهربائية من خلال استخدام أجهزة التكييف التي تعتبر من أكثر الاجهزة استهلاكاً للكهرباء ما يقارب 60% من الاستهلاك، وصل العجز اليوم إلى أكثر من 1700 ميجاوات».

ويعتمد سكان ليبيا على المولدات الكهربائية التي تشتغل بالبنزين والتي ارتفعت تكلفتها إلى ما يقرب من 1000 دينار للمولد الواحد من 500 دينار بسبب الطلب المتزايد عليها.

وتصرف ليبيا سنويًا 800 مليون دينار (615 مليون دولار)، لدعم الكهرباء في البلاد، بحسب تقديرات حكومية، في حين لا يسدّد المواطنون فواتير الكهرباء مند العام 2011 وكانت معدلات رسوم الكهرباء تناهز 300 مليون دينار سنويًا.

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